54a edizione di Filo: la nuova “Area servizi e accessori alle imprese”

Il successo di un’azienda si basa certamente sulla sua capacità di realizzare un prodotto di qualità. Ma questo non basta, le imprese necessitano di una serie di servizi che precedono, affiancano e seguono la produzione vera e propria: macchinari, accessori, packaging, materiali di spedizione, promozione e pubblicità. Proprio nell’ottica di offrire sempre più concreti strumenti di lavoro alle aziende che vi partecipano, per la sua 54a edizione Filo ha deciso di aprire una nuova sezione: l’Area servizi e accessori alle imprese.

Le aziende espositrici e visitatrici possono trovare nella nuova sezione soluzioni concrete ed efficaci per tutte quelle attività che accompagnano la produzione tessile: dalla creazione di siti web alla stampa di materiale pubblicitario, dai macchinari speciali ai materiali da imballo, dalle etichette alla passamaneria. Di seguito, l’elenco delle aziende che hanno aderito finora alla “Area servizi e accessori alle imprese” di Filo.

Forza Giovane Art, Mendizza, Met Manifattura Etichette Tessute, OrangePix, P.M.I. Stampi e Stampaggio, Ramplast, T.C.P. Engineering, Tipolitografia Botalla.

La 54a edizione di Filo si tiene il 7 e 8 ottobre 2020 a MiCo – Milano Convention Centre (via Gattamelata 5).Per poter accedere al Salone, è assolutamente indispensabile pre-accreditarsi online entro il 30 settembre, attraverso la pagina dedicata del sito www.filo.it. Non sarà possibile effettuare la registrazione all’arrivo in fiera.