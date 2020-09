Strade ricoperte da grandine, alberi abbattuti e fulmine colpisce tettoia: il maltempo non risparmia il Biellese

Strade ricoperte di grandine, alberi piegati dalla forza della pioggia e perfino un fulmine sulla tettoia di un'abitazione: questo il primo bilancio dei danni causati dal maltempo che si è abbattuto questa mattina, 25 settembre, su tutto il territorio biellese, specialmente in quello orientale.

A Lessona, un fulmine ha colpito una tettoia in plastica provocando alcuni danni a fili e cavi elettrici circostanti. Inoltre, su tutto il territorio, piante e arbusti hanno creato non pochi disagi crollando su alcune strade. Infine, sono molte le strade del Cossatese e del Biellese Orientale ricoperte da strati di grandine, come si vede in foto a Brusnengo. Numerose le segnalazioni dei cittadini al centralino del 115.