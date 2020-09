Scandalo Tempio Crematorio, i parenti delle vittime; "Martedì l'udienza e noi ci saremo"

Martedì 29 settembre è fissata, alle 9,30 presso il Tribunale di Biella, l'udienza penale che vede imputata la ditta Socreb, come gestore e responsabile dello scandalo delle cremazioni. Le famiglie dei parenti vilipesi organizzano per la stessa data un momento di raccoglimento.

L'appuntamento è per le 9 all'ingresso del Tempio Crematorio di Biella "dove verrà osservato un momento di silenzio, con la deposizione di un mazzo di fiori, in ricordo dei nostri Cari defunti. Poi ci sposteremo davanti al Tribunale di Biella per testimoniare la nostra costante presenza, il desiderio di una giustizia giusta e inequivocabile e per il dolore e la rabbia mai sopiti" dicono i parenti delle vittime.