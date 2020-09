È in fase di accertamento la dinamica del sinistro autonomo avvenuto ieri sera, intorno alle 22, lungo la via San Clemente di Mongrando. Una Fiat Punto con a bordo un 28enne ha terminato la sua corsa al di fuori del manto stradale.

Tanta paura ma fortunatamente il giovane non ha riportato ferite nell'impatto. Sul posto gli agenti di Polizia stradale per i rilievi del caso e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo, in seguito recuperato dal carro attrezzi.