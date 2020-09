Su Biella e provincia si è abbattuto un temporale intenso con raffiche di vento e grandine. Il maltempo si è materializzato intorno alle 10 di questa mattina, 25 settembre, in molti punti del nostro territorio. Numerose le segnalazioni giunte in redazione dai cittadini: da Soprana a Masserano passando per Cossato e Biella.

Come anticipato dall'Arpa Piemonte, il maltempo ha fatto tappa sul Biellese con temperature in picchiata, specialmente nelle valli a ridosso delle nostre montagne.