Maltempo, albero si schianta e piega cavo a Strona: chiude la strada FOTO

Primi interventi dei Vigili del Fuoco per il violento acquazzone che si è abbattuto alle 10 di questa mattina, 25 settembre, su tutta la Provincia. A Strona le piogge e il vento intenso hanno piegato un castagno che si è schiantato su un palo di tensione dell'Enel piegandolo vistosamente e scaraventando il cavo in mezzo alla carreggiata.

Al momento, il tratto della Provinciale 221 Campore-Strona situato in frazione Molingrosso è chiuso alla viabilità, in attesa delle operazioni di messa in sicurezza e spostamento del cavo che taglia in due la carreggiata. Sul posto i Vigili del Fuoco di Ponzone, tecnici Enel e Provincia, Carabinieri e il sindaco Davide Cappio.