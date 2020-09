Gaglianico in lutto per la morte di Franco Esposito, il ricordo di un lettore

Un'intera comunità è in lutto per la morte di Franco Esposito, mancato all'età di 75 anni.

Era molto conosciuto a Gaglianico per il suo animo gentile e sportivo. Raccogliamo i pensieri e le parole di una persona che l'ha conosciuto in vita: “Ciao caro Franco ci hai lasciato troppo presto,tu amavi la vita – ricorda il vecchio vicino di casa Marco Disderi - Fino a poco tempo fa abitavamo separati solo da un piano,eri il vicino più solare,allegro che potesse esserci. Fischiettare per te era la normalità, eri l'anima del palazzo. La famiglia e, fino ad anni fà il lavoro, sono stati sempre al primo posto,ma dedicavi tempo alle tue passioni e quella chi ci accumunava di più era la nostra Juventus e per la nostra squadra avevamo stretto una promessa. Chissà...Ciccio,quante partite viste assieme,dove si parlava di calcio,del nostro paese di Gaglianico e tanto altro. Sei stato un buon tennista e gran giocatore e poi allenatore di calcio....soprattutto ti piaceva allenare i piccoli. Le lezioni di palleggio,tecnica nel cortile sotto casa con i miei ragazzi Riccardo e Lorenzo, insieme a Michele, un ragazzino ai tempi. Calabrese d'origine ma diventato piemontese doc,per te parlare il nostro dialetto era la normalità. Ricordo il memorabile torneo in Calabria ad Antonimina durante un'estate 40 anni fà,tu sei stato il mattatore. Sei stato una gran bella persona”.

Il Santo Rosario sarà celebrato a Gaglianico domenica 27 settembre alle 17.30 presso la chiesa parrocchiale di San Pietro. Sempre qui avranno luogo i funerali lunedì 28 alle 15.