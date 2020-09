Biellese e volontari Aib in lutto per la scomparsa di Tiziano Bonato. Aveva 56 anni

Profonda commozione nel corpo Aib e nei comuni di Roppolo e POiverone per la improvvisa scomparsa di Tiziano Bonato. Aveva 56 anni, era residente a Piverone e da sempre impegnato nel volontariato. Caposquadra del corpo Aib di Roppolo, vice comandante Area Base e da poco tempo era membro della direzione regionale del corpo.

"Era una persona super operativa -commenta con le lacrime, l'ispettore Rodolfo Gilardi-. Per anni abbiamo collaborato insieme ed era tra i volontari più attivi. Appassionato di montagna, organizzativo, non per niente è passato alla direzione regionale proprio per la sua voglia di fare. Era benvoluto da tutti. Dispiace moltissimo. Oggi sono veramente triste. A nome mio e di tutti i volontari della Provincia, siamo vicini alla famiglia".