Gaglianico, don Paolo benedice i volontari del Coordinamento Territoriale di Protezione Civile

Nei giorni scorsi nella chiesa parrocchiale di Gaglianico don Paolo ha celebrato una messa in onore di San Pio da Pietralcina, santo protettore dei volontari di Protezione Civile. Presenti in grande numero, oltre una quarantina, le donne e gli uomini del Coordinamento Territoriale di Protezione Civile di Biella. Don Paolo, al termine della sentita celebrazione, ha poi benedetto tutti i volontari che animati da altruismo e spirito di sacrificio offrono il loro servizio in Protezione Civile.