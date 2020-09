Biella, a Città Studi parte il corso BLSD per utilizzare il defibrillatore

Città Studi Biella in collaborazione con SITACADEMY organizzano un corso BLSD della durata di 5 ore il 9 ottobre 2020. Le lezioni si terranno dalle 9 alle 14. Il corso BLSD (Basic Life Support Defibrillation – Supporto di Base alla Vita e Defibrillazione) e PBLSD (Pediatric Basic Life Support Defibrillation), ha l’obiettivo di aumentare significativamente le probabilità di sopravvivenza delle persone che vanno in arresto cardiaco.

Durante il corso verranno fornite le nozioni di cultura del soccorso e le importantissime manovre che possono fare la differenza tra la vita e la morte di una persona attraverso l’uso del Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE). L’arresto cardiaco improvviso è una delle principali cause di morte in Europa e per questo motivo il Primo Soccorso non è più una prerogativa esclusiva degli operatori sanitari. La figura del Soccorritore Laico (operatore non-sanitario) ha assunto una maggiore importanza rispetto al passato, in quanto può praticare manovre salvavita in attesa di un mezzo di soccorso.

Di conseguenza il corso proposto è di fondamentale interesse per chiunque operi a stretto contatto con il pubblico anche al di fuori dell’ambito lavorativo, ad esempio per chi fa parte di associazioni e società sportive, anche dilettantistiche o di volontariato. L’età minima per partecipare è di 16 anni. Il corpo docente sarà composto da personale medico. Ad ogni partecipante verrà fornito un kit e rilasciato, al termine della giornata, un attestato valido sul territorio nazionale. Il corso BLSD verrà proposto anche nella giornata del 14 dicembre 2020.

Il programma dettagliato dei singoli corsi del “Primo Soccorso” è visionabile sul sito di Città Studi (www.cittastudi.org/primo-soccorso). Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Formazione Sicurezza, in Corso G. Pella 10, telefonando al n. 015.8551122, scrivendo all’indirizzo email: formazione.sicurezza@cittastudi.org.