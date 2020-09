Al via a Occhieppo RicostruiAmo con l'Arte, 3 giorni di mostre a sostegno della ricostruzione di Beirut

Il disastro di Beirut dello scorso 4 agosto ha lasciato esterrefatto il mondo intero. Le immagini dell'esplosione che ha distrutto il porto e devastato buona parte della città (lasciando dietro di sé una scia di morti, feriti e famiglie sfollate) hanno raggiunto ogni angolo del nostro pianeta. Perfino nel Biellese c'è chi ha deciso di attivarsi per aiutare la comunità di Beirut.

Questa sera, 25 settembre, prende il via l'evento promosso dalla Pro Loco di Occhieppo Inferiore dal titolo RicostruiAmo con l'Arte – Vent'anni di opere del Simposio (in collaborazione con Comune, Provincia di Biella e Amministrazione e Pro Loco di Occhieppo Superiore) a sostegno del progetto AVSI #LoveBeirut che prevede l'allestimento di due mostre con una selezione di quadri dedicati ad una raccolta fondi ad offerta. Tutto il ricavato sarà, infatti, a favore dell'iniziativa che ha l'obiettivo di sostenere la difficile ripresa di un paese già in ginocchio a causa di una crisi economica fortissima.

Il progetto targato AVSI ha già permesso a diverse famiglie di rientrare nelle abitazioni e riaprire le attività ma il lavoro da compiere è ancora molto. Questa sera, alle 19, avrà luogo l'inaugurazione della rassegna a Cascina San Clemente di Occhieppo Inferiore e a Villa Mossa di Occhieppo Superiore con collegamento telefonico con i cooperanti biellesi AVSI a Beirut. La mostra rimarrà aperta fino aperta fino alle 24. È prevista la presenza del presidente della Provincia, insieme alla guida dell'Unione Montana Valle Elvo Roberto Favario e la sindaca Monica Mosca.

Nei giorni a seguire, la mostra rimarrà aperta nelle due sedi con orari diversi (sabato dalle 15 alle 14 e domenica dalle 10 alle 18) e alle 18 di domenica 27 settembre avrà luogo l'assegnazione dei quadri al miglior offerente.