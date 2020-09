Waterfestival Viverone 2020: Oleg Bocca debutta in Formula 4: "Un sogno che si realizza"

Il Rainbow Team è lieto di annunciare il debutto di Oleg Bocca in Formula 4 al Waterfestival Viverone 2020. Alla sesta edizione della manifestazione sportiva organizzata per la seconda volta di fila proprio dal Rainbow Team Association asd – la scuderia di motonautica dell’ex campione mondiale di Motonautica F1 H20 nel 1992 Fabrizio Bocca che è anche presidente dell’associazione e allenatore delle leve giovanili – il figlio dell’allenatore di soli 17 anni raccoglie il testimone per iniziare la sua carriera tra i driver europei.

«Per me è un sogno che si realizza – dice Oleg Bocca – dopo anni di frenetica attesa e sei di preparazione. Sto usando tutte le mie capacità per rimanere calmo e lucido e devo dire di sentirmi molto compreso dalle persone che mi stanno vicine. Mi sento libero di impegnarmi in primis per dimostrare qualcosa a me stesso. E poi ho l’opportunità di portare alto il nome della mia famiglia. È un onore per me e un grandissimo impegno, soprattutto perché corro anche in Formula Junior. Ma mi sento pronto per entrambe le categorie, perché nella giovanile ormai ho la giusta dose di esperienza. Per l’altra c’è l’emozione del sogno che si realizza».