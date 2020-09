Tennis, da Biella e Ivrea in Abruzzo per le finali nazionali Under 12

Il TC Ivrea Tennis Academy tra le migliori 8 squadre d'Italia Under 12, formazione classe 2008 composta dalla biellese Alessia Sbrana seguita dal maestro Alessio Loglisci e Matilde Iezza, eporidiese seguita dal papà/maestro Maurizio. Il prossimo 26 settembre il team affronterà le finali nazionali in Abruzzo, a Vasto nella provincia di Chieti. La qualificazione è stata ottenuta nelle recenti vittorie conseguite sui campi di Loano, dove Alessia e Matilde in uno straordinario rapporto d’amicizia e serenità sportiva agonistica hanno avuto la meglio sulle formazioni di TC Suzzara MN e TC DLF Alessandria.