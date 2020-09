L’FC Vigliano è carico per la prossima stagione: “Proviamo a vincere tutto”

Ieri sera, mercoledì 23 settembre, alla Pasticceria Daniele è stata presentata la prima squadra dell’FC Vigliano. Paolo Daniele, presidente della società da un anno e mezzo e collaboratore da più di 3 anni, è intervenuto per raccontare i propositi dei giallorossi in virtù della prossima stagione: “La serata di presentazione è stata soddisfacente. Abbiamo presentato i nostri ragazzi, lo sponsor per questa stagione e le altre discipline a cui siamo affiliati, come il tennis da tavolo, la pallavolo e il pattinaggio in linea. Inoltre il sindaco, Cristina Vazzoler, è voluta intervenire per parlare di ‘Viglianello’, il centro sportivo che sorgerà vicino allo stadio comunale”.

“La squadra che abbiamo costruito deve provare a vincere il campionato - continua il presidente - sono felice che anche fuori dalla provincia di Biella vengano riconosciuti i nostri sforzi, significa che abbiamo lavorato bene. Le nostre intenzioni sono buone ma ora sarà il campo a dare la sentenza più importante. Domenica ci sarà il primo impegno di campionato contro il Briga Novarese e non dobbiamo sbagliare: è importante cominciare col piede giusto”.

“La cosa più importante - conclude Paolo Daniele - è cominciare a tornare piano piano alla vita del pre epidemia. Sarà difficilissimo ma bisogna tornare a respirare ossigeno come si faceva prima. Abbiamo grandi progetti in società e li porteremo avanti piano piano, l’importante è migliorare ogni giorno di più”.