Basket - Bfb bonprix, due giorni di ritiro a Bielmonte

Per le ragazze della BFB Bonprix è iniziata una settimana di intenso lavoro che culminerà in due giornate di ritiro a Bielmonte. Dall’inizio del mese la prima squadra, che quest’anno giocherà in Serie B grazie alla promozione d’ufficio che ha premiato l’ottimo lavoro svolto nella scorsa stagione bruscamente interrotta, si allena con regolarità. Agli ordini di coach Marco Cardano da lunedì la squadra sta lavorando a pieno regime, con tre sedute settimanali.

Sabato 26 e domenica 27 Settembre sono previste due giornate di ritiro a Bielmonte. Alla prima squadra si unirà anche il gruppo delle Under 18, con l’obiettivo di consolidare e amalgamare una rosa più ampia di giocatrici. Prosegue anche il lavoro di coinvolgimento di giocatrici ancora più giovani. Sull’onda dell’entusiasmo per l’ammissione alla serie superiore, infatti, la società ha avviato un progetto più strutturato, con l’intento di formare un vero e proprio vivaio.

Oltre alla squadra Under 18, è stata creata la Under 16 e si stanno formando anche il gruppo Under 14 e Under 13, con bambine che provengono anche da zone al di fuori della provincia. La prima occasione per vedere in campo la prima squadra sarà domenica 27 alle 17 al Palasport di Bielmonte contro il Beinasco. Il primo impegno ufficiale sarà invece l’11 Ottobre in Coppa Piemonte.