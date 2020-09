La Rete Museale Biellese tra le mete delle Giornate Europee del Patrimonio 2020

In occasione delle giornate Europee del Patrimonio 2020, previste per sabato 26 e domenica 27 settembre, la Sede italiana del Consiglio d'Europa coordina a livello nazionale le passeggiate patrimoniali.

Si tratta di escursioni o visite a luoghi della cultura che vengono inserite in un programma promosso a livello nazionale, legato a un tema individuato ogni anno dal Consiglio d'Europa, dando vita alla più estesa e partecipata manifestazione culturale italiana.

Il tema del 2020 è Heritage and Education. Learning for Life, dedicato alla formazione continua veicolata attraverso il patrimonio culturale materiale e immateriale.

La Provincia di Biella, in qualità di Ente Gestore dell'Ecomuseo del Biellese, ha proposto per questa iniziativa il progetto della Rete Museale Biellese, che vede l'apertura coordinata dei siti aderenti sul territorio. La Rete include ecomusei, musei, castelli, palazzi, aree naturalistiche e siti di interesse e offre al visitatore la straordinaria opportunità di vedere luoghi della cultura che testimoniano proprio il patrimonio culturale locale, e di partecipare a concerti ed eventi organizzati proprio in questi luoghi.

Il progetto Rete Museale Biellese, e l'attività dell'Ecomuseo del Biellese in generale, rispondono appieno al tema 2020 delle Giornate del Patrimonio: conservano il patrimonio materiale e immateriale, lo rendono fruibile, lo trasmettono alle giovani generazioni e lo valorizzano dal punto di vista turistico.

Per i luoghi della cultura biellesi le Giornate del Patrimonio saranno un'occasione importante di promozione a livello nazionale e anche un modo per inserirsi in un contesto di respiro europeo.

Per informazioni sulle aperture dei siti della Rete Museale Biellese:

https://www.atl.biella.it/rete-museale-biellese

Per approfondimenti sull'Ecomuseo del Biellese:

cultura.biella.it/on-line/Welcomepage/EcomuseodelBiellese.html

Per informazioni sulle passeggiate patrimoniali:

https://www.coe.int/en/web/venice/coming-events1