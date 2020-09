Sette aziende biellesi come “tutor” d’eccezione per 12 ragazzi selezionati fra i neoiscritti all’ITS ICT

Sette aziende biellesi hanno scelto, con il supporto dell’Unione Industriale Biellese, di rivolgersi direttamente ai ragazzi e alle loro famiglie con un’iniziativa concreta rivolta al territorio.

I responsabili del personale delle aziende biellesi, infatti, individueranno 12 candidati fra i biellesi neoiscritti al corso biennale dell’ITS Tecnologie dell’informazione e della comunicazione che, al termine del percorso formativo, verranno inseriti nelle imprese. L’obiettivo è, da un lato, rispondere alle crescenti richieste di personale specializzato negli ambiti che rappresentano la leva dello sviluppo digitale all’interno delle imprese e, dall’altro, offrire un’opportunità concreta ai futuri 12 esperti sul web e le tecnologie digitali.

Le imprese si impegnano a seguire gli studenti che selezioneranno attraverso una sorta di “tutoraggio” lungo tutto il percorso formativo dell’Its, che ha proprio nel forte intreccio tra aspetti pratici e teorici, fra stage in azienda e lezioni in aula, la sua carta vincente. Inoltre i ragazzi potranno avere l’opportunità di essere inseriti in azienda già dopo il primo anno di formazione grazie al contratto di apprendistato duale di alta formazione.

Ermanno Rondi, vice presidente Uib con delega a Innovazione e Education, spiega: “Dopo gli ottimi risultati raggiunti dall’ITS TAM, oggi ci affidiamo all’ITS ICT per dare una risposta al bisogno crescente di conoscenze legate alla digitalizzazione delle aziende del territorio. Si tratta di un primo passo verso un percorso di studi dedicato, che sappia valorizzare la formazione di figure tecniche in grado di essere i primi alfieri dell’economia digitale all’interno delle nostre imprese”.

Michele Tolu, presidente sezione Servizi Innovativi e Tecnologici Uib, aggiunge: “Riuscire a reperire le figure giuste da inserire in azienda è un tema trasversale per le imprese che fanno parte della nostra sezione. Da tempo cerchiamo di far emergere come, anche a Biella, esista un ecosistema di imprese che sta crescendo qualitativamente e che ha enormi potenzialità di sviluppo nell’ambito dell’informatica e della digital economy. Per crescere, però, abbiamo bisogno di figure specializzate che sono ancora di difficile reperimento sul territorio. Il percorso dell’Its risponde perfettamente a questa esigenza, permettendo di acquisire le competenze fondamentali per fare parte dei nostri team di lavoro”.

Tutte le informazioni sull’iniziativa, sulle modalità di iscrizione e sui corsi dell’ITS ICT sono disponibili direttamente a questo link: https://www.its-ictpiemonte.it /news/biella/