Sia Luce, nuova visita guidata alla scoperta del complesso di Santo Stefano

Nell'ambito del progetto Sia Luce, sabato 26 settembre alle 16,30 ci sarà una nuova visita guidata al complesso di Santo Stefano a Biella. Avviato a settembre 2019 dalla Parrocchia di Santo Stefano, Sia Luce è un progetto a cura di Irene Finiguerra per BI-BOx Art space e in collaborazione con Studio Anna Fileppo. Oggetto della visita le decorazioni della Cattedrale e gli affreschi antichi.

Per prenotazioni: 392 5166749.