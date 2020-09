Schiamazzi notturni davanti al Borgo Vecchio, i condòmini esasperati: "Lasciateci dormire" FOTO

"Assembramento notturno, rumori, vociare, oltre a immondizia e urina nel cortile e giardino. Unica soluzione per noi è impedire l’apertura notturna, prima che capitino disordini e risse". Questo il grido d'aiuto dei condomini di via Cavour, riuniti in conferenza stampa all'hotel Agorà, esasperati dalla situazione che si è creata dall'11 settembre 2019 con l'inaugurazione del Borgo Vecchio, primo locale a Biella aperto 24 ore su 24.

"La situazione è seria e grave -afferma Ronco in rappresentanza dello Studio Gestamm che si occupa di amministrazioni condominiali- soprattutto per la concessione commerciale di bar, pasticceria e panetteria aperta tutte le ore del giorno e della settimana. Questo crea problematiche alla tranquillità e al sonno dei condomini". Una situazione che a detta loro è diventata invivibile nonostante le lettere inviate a sindaco, prefetto, questore e Arpa.

"Personalmente ho parlato più volte col titolare -continua Ronco- ma ha sempre fatto promesse mai mantenute. Il personale notturno impiegato per il servizio di controllo risulta ad oggi scadente e spesso i giovani clienti lo mandano a quel paese. Col trascorrere delle ore, forse causa l'alcol, i decibel aumentano". Borgo Vecchio è l'unico locale aperto 24 ore su 24, per questo motivo i condomini sono imbufaliti contro l'amministrazione comunale e le forze dell'ordine.

"Il locale di via Cavour -continuano i condomini per voce di Giuseppe Poma- è la meta di coloro che non sanno come trascorrere le ore notturne e aspettano il momento della colazione. Già dopo un mese dall'apertura avevamo scritto un esposto al sindaco che ha permesso questo tipo di licenza. Non simpatico a dirsi ma durante il lockdown abbiamo trascorso due mesi di tranquillità. Le sentenze della Cassazione non lasciano dubbi all'impostazione. L'esposto che abbiamo inoltrato è stato fatto cadere nel silenzio più assoluto: in via Cavour si lede la tranquillità delle persone, punibile con l'articolo 659 del codice penale"

Dispiaciuto per la situazione in essere è il titolare del Borgo Vecchio, Andrea Papa: "E' una questione di educazione delle persone e di certo non è colpa mia che ho una regolare autorizzazione. Addirittura per venire incontro ai residenti ho raddoppiato la vigilanza, munita con pettorine riconoscibili anche dalle forze dell'ordine. Tra le altre cose hanno il compito di indirizzare le persone verso la vicina piazza Martiri.

Oltretutto dalle 3 alle 6 rispettiamo la legge e non serviamo alcolici negandole, anche in altri orari, a clienti in evidente stato di alterazione. Ho 4 locali in Piemonte e non mi è mai capitato una fatto del genere come in via Cavour. Resto dell'idea che si tratti di educazione civica e buonsenso".

Ma i condomini di via Cavour puntano il dito anche verso le amministrazioni comunali, ree a loro avviso di aver concesso una licenza h24. Il sindaco Claudio Corradino indica la causa principale nell'assenza di responsabilità civica.

"Il mio punto di vista che coincide con l'assessore alla Sicurezza Giacomo Moscarola -precisa il primo cittadino- è che mi dispiace per quello che sta succedendo in via Cavour. Abbiamo avuto rassicurazioni dal titolare del locale che ha affermato di raddoppiare il personale fuori dal Borgo Vecchio. Nel caso questo tentativo non sortisse gli effetti sperati dovrà prendere strade diverse. Certo è che se non esistono sanzioni al locale, diventa tutto più complicato. Potrei emettere un'ordinanza che limiti gli orari a tutto il rione o alla città ma per pochi beceri non sarebbe giusto penalizzare tutta la categoria e i cittadini civili. Spero in questa nuova fase di collaborazione".

Senso di civiltà allora sembra essere il passo richiesto e voluto da tutti. "Vogliamo sensibilizzare tutti coloro che voglio incidere nella risoluzione di questo problema -concludo i condomini-. Dobbiamo trovare una soluzione anche per questo nostro problema. Tra autorità amministrativa di Polizia e Giudiziaria speriamo che si possa trovare il sistema che accontenti tutti. Noi vogliamo essere clienti del Borgo Antico ma dall'altra parte ci devono lasciar dormire. Proviamo a giocare alla democrazia".