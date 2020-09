Lutto a Biella per la famiglia Valsecchi, dopo Pierfranco muore il fratello Domenico

Biella in lutto per Domenico Valsecchi, fratello di Pierfranco, il noto commerciante biellese che lo scorso maggio ha perso la vita in un incidente in moto a Vercelli. Il funerale di Domenico, che ha lasciato la moglie Anna e la figlia Marta, si è tenuto a Bogliasco in provincia di Genova, dove la famiglia risiedeva. La famiglia Valsecchi era molto nota anche nel Biellese, grazie al negozio Idea Tenda per anni curato dal padre e poi dal figlio Pierfranco. Per questo, alle 11 di sabato 26 settembre, al Duomo di Biella verrà celebrata la messa in ricordo di Domenico.