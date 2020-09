Dal Milanese a Biella senza motivo apparente, foglio di via per due pregiudicati

È scattato il foglio di via obbligatorio per una coppia di cittadini rumenti che martedì 22 settembre, intorno alle 12, è stata fermata durante un’attività di controllo del territorio da una pattuglia della Polizia. Dalle opportune verifiche è emerso che la donna aveva numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona, come i furti con destrezza a danno di anziani, portati a termine in diverse città d'Italia con la tecnica dell’abbraccio. Anche l’uomo risultava avere una serie di simili precedenti. Per queste ragioni, essendo entrambi residenti nel Milanese e non giustificando la loro presenza nella provincia di Biella, è stato emesso nei loro confronti un foglio di via obbligatorio.