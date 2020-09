Bomba alla sede della Banca Sella e incidenti stradali inventati, mitomane denunciato dai Carabinieri

La prima chiamata era per avvisare di un grave incidente stradale avvenuto in città, poi con altre telefonate parlava di una bomba presso la sede di banca sella, ma nulla di tutto questo era vero. Questi sono stati i falsi allarmi dati alla centrale operativa dei Carabinieri di Biella nella mattinata di ieri, rivelatisi subito frutto delle invenzioni di un mitomane.

Infatti, gli immediati e rapidi accertamenti svolti dall'arma hanno in breve tempo permesso di risalire all'autore delle telefonate: un 30enne residente in Friuli. L'uomo, anche grazie all'ausilio dei Carabinieri del luogo in cui vive, è stato rintracciato e si trovava a casa sua a centinaia di km da biella ed è stato denunciato per procurato allarme.