Potrebbe essere una manovra errata la causa per la quale l'automobilista abbia perso il controllo della sua vettura finendo nella riva del piazzale vicino al giardino Vittorio Emanuele tra via La Marmora e via Delleani.

L'incidente è accaduto ieri pomeriggio intorno alle 14,30. Fortunatamente la macchina coinvolta non ha recato nessun danno alle altre parcheggiate a poca distanza.