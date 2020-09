Cavaglià, in funzione lo Sportello del Cittadino

Da sabato 19 settembre è in funzione a Cavaglià, presso la sala consiliare sita al primo piano del municipio, lo Sportello del Cittadino, un servizio volto a raccogliere comunicazioni, segnalazioni, richieste, problemi. "Si è ritenuto opportuno - dichiara il sindaco Mosé Brizi - creare questo servizio al fine di rispondere, in collaborazione con gli uffici preposti, in maniera diretta ed esauriente ai quesiti dei cittadini, valutando le loro comunicazioni".

Lo Sportello del Cittadino ha inoltre lo scopo di tenere informata la popolazione sugli eventi che si susseguono in paese, e sull’operato e le scelte dell’Amministrazione Comunale. "Abbiamo sempre sostenuto, - continua il primo cittadino - che l’amministrazione adeve essere un tutt’uno con i Cavagliesi, soprattutto per quanto riguarda la trasparenza, dal momento che non siamo in una metropoli, dove è difficile parlare con l’amministrazione della città, ma bensì in un paese di provincia. Riteniamo cosa sensata usufruire di ogni mezzo, per dare ai cittadini la possibilità di comunicare facilmente con noi".

L'Amministrazione chiede alla cittadinanza una reciproca collaborazione. "Chiediamo a tutti i cittadini, che vogliano affrontare qualsiasi argomento in maniera seria, - spiega Brizi - di servirsi di questo servizio, sicuramente più diretto e oculato dei social, che danno poi adito ad una serie di commenti e risposte generiche, e nella maggior parte dei casi finiscono per non rispettare la realtà delle cose. Anche se in quest’epoca il mondo ormai ruota intorno ad essi, riteniamo che le cose serie vadano affrontate e discusse in altro modo. Vogliamo chiarire che i canali di informazione verso i cittadini sono e restano il sito ufficiale del Comune, la App Municipium e la nostra pagina Facebook, nella quale però, pur apprezzando e tenendo in considerazione, non rispondiamo ai commenti per i motivi sopra citati".

L'utilità dello Sportello del Cittadino si è subito dimostrata, rispondendo all'esigenza di alcuni genitori di attivare un corso di inglese per ragazzi dai 6 ai 14 anni. A partire da sabato 26 settembre, e per i successvi tre sabati di ottobre, sempre dalle 10 alle 11, allo sportello i cittadini potranno comunicare il loro interesse e ricevere eventuali informazioni sui corsi di inglese organizzati dall'Uiversità Popolare Biellese, per i quali è necessaria l'iscrizione di almeno una decina di ragazzi.