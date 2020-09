Meteo: allerta gialla per Biella, possibile prima neve a Bielmonte

Il bolettino diramato da Arpa Piemonte per i prossimi giorni. "Dal pomeriggio odierno la discesa di una vasta saccatura di origine polare verso l'Europa occidentale porterà instabilità su tutta la regione con rovesci e temporali sparsi di intensità debole o moderata. Sono attesi fenomeni localmente forti sulle zone al confine con la Lombardia e la Liguria di Levante, con possibili intense raffiche di vento.

La quota neve è prevista in calo fino a 2700-2800 m sui rilievi nord e ovest, sui 3100 m altrove. Per questo motivo il Centro Funzionale ha emesso per oggi l’allerta gialla per temporali sui settori orientali della regione. Le precipitazioni andranno ad attenuarsi nella prossima notte e al primo mattino di domani. In mattinata la bassa pressione in movimento verso est permetterà un miglioramento del tempo ma innescherà condizioni di foehn estese fino alle zone di pianura.

Sull'arco alpino avremo ancora precipitazioni deboli o moderate, a carattere nevoso sopra i 1900-2000 m al mattino e con quota neve in calo fino a 1600-1700 m in serata. Da domani le temperature subiranno un brusco calo e nel fine settimana i valori minimi scenderanno ben al di sotto della norma del periodo".