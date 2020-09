Il mondo delle vipere nel Biellese e in Valsesia, intervista al biologo svizzero Golay VIDEO

Siamo in Valsesia, precisamente nella natura incontaminata della Val Vogna, dove Newsbiella ha incontrato il ricercatore, biologo ed erpetologo svizzero Philippe Golay. Collaboratore di importanti Università come quelle di Basilea e di Ginevra, Golay si trova qui per condurre alcuni studi sulla vipera walser, diffusa nelle Alpi occidentali, nel Biellese e in alta Valsesia.

Nella video intervista il ricercatore spiega perché è importante salvaguardare la specie, il legame con il mondo del mercato illegale e i consigli su come ci si deve comportare se si incontra una vipera. Autore di due libri sui rettili velenosi, Golay è infine collaboratore di alcune riviste scientifiche.