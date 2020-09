Sport e Green insieme per valorizzare Piatto: nasce Fuoricampo con una cucina tutta da scoprire VIDEO

Palestra, campo di calcio, bocciodromo, ecco l'impianto sportivo che unito al ristorante creano Fuoricampo. Il centro della Malina di Piatto assume un aspetto tutto nuovo all'insegna del relax, della buona cucina, della tranquillità del verde che lo circonda.

"Tutto è nato da un'idea di mio marito Antonio Trada -racconta Patrizia Abbà- il quale ama la parte sportiva e stare in mezzo alla gente. Abbiamo trovato questo posto incantevole con molte opportunità. Fuoricampo ricorda l'essere all'aria aperta, una cosa a cui noi teniamo molto. Abbiamo cercato di creare un posto relax quasi un'oasi con la cucina che rispecchia le nostre idee".

Si trasforma radicalmente la Malina di Piatto sicuramente nella maniera migliore che avesse immaginato il sindaco Enzo Giacomini. E infatti, è apparso visibilmente soddisfatto della trasformazione.

"E' un sogno che si sta realizzando -dice il primo cittadino- e come da programma avevamo messo la valorizzazione dell'impianto. E' un cambiamento notevole e questo solo grazie alla famiglie Abbà e Trada. Li ho conosciuti dopo l'aggiudicazione del bando e da subito abbiamo condiviso molte idee. Senza tralasciare la parte economica per un comune sempre in primo piano. Per noi, ripeto, è proprio un sogno". E allora perchè non andare fino a Piatto per provare la gustosa cucina di chef Luca Miola? In fondo è ad appena un chilometro da Valdengo.