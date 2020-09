Ginnastica La Marmora: prima in classifica federale del Piemonte e terza in Italia

E’ notizia di questi giorni la comunicazione da parte della Federazione Ginnastica di un importante riconoscimento per la Società Ginnastica La Marmora. In occasione dell’Assemblea Nazionale delle Società appartenenti alla FGI a novembre, Assemblea elettiva per il quadriennio olimpico 2021-2024, ogni Società affiliata ottiene un numero di punti rapportato all’attività svolta nel 2019.

La Società La Marmora ha ottenuto ben 18 punti che si tramutano in voti per l’elezione del Presidente e dei Consiglieri nazionali e risulta essere la prima Società in Piemonte e Valle d’Aosta e tra tutte le Società d’Italia, ben 1300, la terza a pari merito con alcune altre Società di varie Regioni preceduta dalla Soc. Giovanile di Ancona e dall’Ardor di Padova.

Questo riconoscimento ricompensa tutta la dirigenza, lo staff tecnico ed i ginnasti per il grandissimo impegno che ciascuno mette nel proprio ruolo. Ma ora è il momento di rimboccarsi le maniche perché sabato 26 e domenica 27 a Mortara scenderanno in campo i ginnasti dell’Artistica Maschile della La Marmora-bonprix per disputare la fase interregionale del Campionato individuale di categoria. Guidati dall’infaticabile Jacopo Vercellino gareggeranno per la categoria Senior Francesco Prato e per gli Allievi di prima fascia Filippo Brazzale, Edoardo Garrione e Vittorio Piccolo.

Ricordiamo che Sabato 26 alle 10,00 al Palaginnastica La Marmora si terrà la prima di una serie di lezioni di Yoga per beneficenza. Per partecipare è necessaria la prenotazione scrivendo un messaggio o telefonando a Roberto al 339/7812100. Infine, dalla scorsa settimana sono iniziate le lezioni dei vari corsi per bambini, ragazzi, adulti. Vi aspettiamo numerosi.