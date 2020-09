Referendum 2020, Fenoglio (FI) commenta la vittoria del SI: “Biellese rischia di non essere rappresentato”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Non c’è dubbio che per il Biellese sia stata persa un’occasione per essere meglio rappresentato a favore dell’essere meno rappresentato. E da qui il paradosso: ora che, caso unico nella storia, il nostro territorio ha ben quattro parlamentari di centrodestra, fanno però parte della minoranza in Parlamento, mentre è malamente rappresentato da una parlamentare, divenuta addirittura Ministro, dalla rapida carriera grazie alle incredibili e recenti vicende della nostra storia politica.

Così al prossimo turno elettorale, che sarà l’occasione per il centrodestra di tornare a governare, il Biellese rischierà di non essere rappresentato o al massimo scarsamente rappresentato. Peccato che trasversalmente sia passato il messaggio dell’antipolitica invece della buona politica che non significa difendere casta e privilegi. Ringrazio il Senatore Pichetto e l’Onorevole Pella e il coordinatore regionale Zangrillo che si sono spesi a favore della maggiore rappresentanza dei territori”.