Ponderano, presidio in Comune della Cgil: "Il sindaco si rifiuta di affrontare il tema posteggi ospedale"

"La CGIL di Biella -scrive la nota stampa del sindacato- nella giornata del 17 settembre ha proceduto a comunicare al Comune di Ponderano che martedì 29 settembre dalle 10 alle ore 11 si svolgerà un presidio per protestare contro il Sindaco che da mesi, la nostra prima lettera è del mese di marzo, rifiuta di affrontare il tema del posteggio per i dipendenti delle Aziende che operano presso l'Ospedale. A tale decisione si è giunti dopo una serie di assemblee di lavoratori, organizzate unitariamente dalle diverse nostre categorie e con il coordinamento di Carola Micheletti che svolge il ruolo di rappresentante della CGIL per il sito dell'Ospedale".

Lettera inviata al sindaco Locca. Oggetto: mancato incontro con la CGIL Signor Sindaco abbiamo avuto modo di leggere nell’articolo comparso su un media locale, che prima di prendere una posizione sulla situazione parcheggi dell’Ospedale è intenzionato ad incontrare i vertici della FISASCAT CISL. Credo che sia una decisione opportuna e giusta ricevere un’organizzazione sindacale, quello che ci sfugge e che riteniamo meriti anche una risposta pubblica da parte sua è per quale motivo il medesimo trattamento non è stato riservato anche alla CGIL e alle sue categorie.

Le categorie della FP CGIL e della FILCAMS già a Gennaio 2020 le hanno chiesto un incontro, incontro sollecitato in due comunicati stampa a febbraio e poi agosto, senza mai ricevere una risposta. Visto il suo silenzio, in linea con la nostra idea di Sindacato che parte dai luoghi di lavoro, abbiamo fatto diverse assemblee ricevendo il mandato da parte dei partecipanti ad organizzare una forma di protesta, da qui l’organizzazione di un presidio il 29 settembre dalle ore 10 alle ore 11, presidio che le è stato comunicato con PEC del 17 settembre.

Neanche la comunicazione del Presidio l’ha convinta a contattarci per organizzare un incontro e provare a trovare una soluzione al problema. Un Sindaco è un rappresentante delle Istituzioni e di tutti i cittadini e dovrebbe nell’esercizio delle sue funzioni avere tra le sue principali responsabilità quella di ascoltare tutti, per questo motivo ci auguriamo che lei abbia questa volta la bontà di risponderci e di incontrarci.