Tessile, ordini industriali affossati. Ranghetti (Uiltec): "Sarà un autunno difficile"

Gli effetti della pandemia saranno ancora pesanti per il distretto biellese. Gli ordini dell’estivo, le quali collezioni avrebbero dovuto essere presentate durante la quarantena, faticano ad arrivare, soprattutto per i lanifici, tanto che i prossimi sei mesi saranno determinanti per la sopravvivenza del distretto.

La preoccupazione è che il bello debba ancora venire: sono pochissimi gli ordini arrivati fino ad oggi, si teme un nuovo ricorso alla cassa integrazione. Del resto le aziende non hanno mai riaperto a pieno ritmo, molte lavorano a sei ore o restano chiuse per un giorno alla settimane e ci sono situazioni di una settimana al mese. In tutto questo discorso i lavoratori fragili sono i più penalizzati perché i medici competenti delle aziende non danno loro l'abilità lavorativa quindi sono a casa dal lontano marzo, inizio della pandemia.

Fermi sono soprattutto i mercati esteri anche se arrivano timidi segnali dal Giappone. Completamente fermo, invece, il mercato statunitense.

“Siamo in attesa di capire come evolverà la situazione – spiega Alessandra Ranghetti Uiltec Biella Vercelli - sicuramente nei prossimi sei mesi ci saranno grossi problemi, temo che molte aziende stiano pensando a una ristrutturazione. Per ora i licenziamenti sono bloccati, per questo motivo si è fatta una manifestazione venerdì 18 settembre a Novara, Alessandria e Cuneo dal tema 'Ripartire dal lavoro'. Siamo scesi nuovamente in piazza per rilanciare le proposte e sollecitare il confronto con il Governo, perché il problema non è solo nel settore tessile ma è un problema Italia”.

Intanto le aziende cercano di sopravvivere nonostante i pesanti cali di fatturato. Le fiere sono state in parte annullate, non si possono visitare i clienti come necessiterebbe fare. E questo sicuramente le penalizza. Inoltre in molti Paesi del mondo si lavora ancora da remoto e le occasioni di socializzazione sono poche, fattori che incidono sulla moda.

"Il settore per ora regge perché ci sono ancora le casse integrazioni e il divieto di licenziamento, quando questi due paletti crolleranno avremo risultati disastrosi -conclude Ranghetti-. Si è realizzato, nel primo semestre, una diminuzione importante degli ordini rispetto agli scorsi anni. E' chiaro che stiamo vivendo momenti di incertezza anche a livello internazionale. Sarà un autunno difficile. Anche il settore dei terzisti artigiani è in difficoltà, i quali vivono la situazione difficile dei lanifici. E' guerra del prezzo".