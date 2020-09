Ubriaco insulta passanti, colpisce con pugni auto in sosta e si scaglia contro un Carabiniere: arrestato

Nella tarda mattinata di ieri, due pattuglie dei Carabinieri di Biella sono intervenute in via Lamarmora perchè era stata segnalata la presenza di un uomo che urlava e aggrediva verbalmente i passanti. L'uomo si era anche steso a terra sulla strada e creava turbativa anche al traffico. Il 50enne era fuori controllo a causa dello stato di ubriachezza in cui versava.

Quando sono arrivati i militari era intento a colpire con pugni i mezzi in sosta e, alla vista dei Carabinieri, li ha dapprima insultati e poi minacciati di morte. Mentre gli operanti tentavano di riportarlo alla calma, l'uomo si scagliava contro uno di loro. A questo punto, non con pochi sforzi dovuti al forte stato di agitazione in cui versava, è stato immobilizzato e condotto presso la caserma di via Rosselli in stato di arresto, venendo successivamente condotto al carcere di Biella.

Il soggetto, identificato in seguito, è risultato essere lo stesso responsabile di una rapina avvenuta a Biella pochi giorni prima, per cui era già stato denunciato. Le vittime, una coppia di anziani biellesi in fase di denuncia, dichiaravano di essere stati avvicinati da quest'uomo che chiedeva l'elemosina e alla risposta negativa che ne è seguita li ha minacciati di percuoterli. La donna, intimorita, ha consegnato quelle poche monete che aveva in tasca, circa quattro euro, ed il soggetto si era poi dileguato. È stato identificato il giorno seguente grazie alle immediate indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Biella.

Sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, i Carabinieri hanno quindi trasmesso immediatamente gli atti relativi all'arresto per le successive determinazioni. Nella mattinata di oggi si è celebrato il rito direttissimo con le accuse di resistenza, minaccia, violenza a pubblico ufficiale, nonché lesioni aggravate.