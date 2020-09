Doveva far rientro, come tutti i giorni, alle 18 alla casa di riposo di Pollone ma a quell'ora non si è presentato. Momenti di ansia ieri nel tardo pomeriggio e prima serata in Valle Elvo.

Scattate le ricerche l'anziano 80enne è stato poi rintracciato e recuperato dalle forze dell'ordine e dai dipendenti della struttura, intorno alle 21, lontano da Pollone.