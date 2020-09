Corradino colto da malore prima dei funerali di Squillario, oggi al rientro in ufficio: “Sto meglio”

Attimi di preoccupazione ieri pomeriggio a Biella prima della cerimonia in ricordo dell'ex primo cittadino Luigi Squillario. Il sindaco Claudio Corradino ha accusato un lieve malore mentre si trovava sotto i portici di Palazzo Oropa, insieme ai suoi predecessori, Vittorio Barazzotto e Marco Cavicchioli.

All'improvviso, secondo le ricostruzioni, è impallidito e si è sentito mancare. Fortunatamente due vigilesse che si trovavano alle sue spalle ne hanno evitato la caduta sostenendo e appoggiando il sindaco per terra, che è rimasto privo di sensi per una manciata di secondi. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che ha prestato i primi soccorsi a Corradino che nel frattempo si era ripreso tornando in sé. In seguito, ha preso parte alla cerimonia leggendo il suo discorso in ricordo di Squillario visibilmente provato e recandosi in Duomo per le esequie funebri.

Questa mattina, da notizie diramate dal suo staff sui social, si legge che il sindaco sta molto meglio ed è già salito in ufficio per i primi appuntamenti istituzionali della giornata. “Dovrà solo effettuare dei semplici esami di routine durante i prossimi giorni – prosegue la nota - E ringrazia tutti per l’affetto dimostrato in queste ore".