Scuola, a Pray il Comune consegna zainetto “speciale” ad alunni e docenti

Simpatica iniziativa del comune di Pray per l'inizio del nuovo anno scolastico. A illustrarla sui social il sindaco Gian Matteo Passuello: “Il Comune consegna il primo giorno di scuola questo zainetto per la gestione quotidiana del materiale personale per igiene e sicurezza Covid, completo di due mascherine lavabili. La dotazione è finalizzata alla gestione quotidiana pulito sporco e al trasporto della borraccia personale da utilizzare in mensa. Lo zainetto sarà consegnato a tutti gli alunni di materna, primaria di primo e secondo grado e a tutto il personale docente in servizio a Pray”.