Niente Mercatino dell'Antiquariato a Biella, appuntamento al 2021

“Considerata la proroga dello stato di emergenza Covid a livello nazionale e viste le prescrizioni imposte e le relative difficoltà di attuarle in un centro storico ,senza dimenticare l’impossibilità di evitare assembramenti, ci troviamo costretti ad annullare l’edizione del Mercatino dell’Antiquariato minore prevista per domenica 27 settembre”.

A darne notizia in una nota stampa il direttivo dell'Ente Manifestazioni Biella Riva che prosegue: “Ci siamo confrontati con l’amministrazione comunale e la Polizia locale di Biella e abbiamo valutato di non creare un evento che possa essere motivo di rischio sia per i nostri volontari che per gli abituali frequentatori”.

Il Mercatino dell’Antiquariato Minore dà appuntamento al 2021 come da tradizione le ultime domeniche di marzo, giugno e settembre (28 marzo, 27 giugno e 26 settembre). “Invece per quanto riguarda gli altri eventi vi aspettiamo domenica 11 ottobre per la festa Ben rivà an Riva 2020 che si svolgerà in forma ridotta rispetto alle edizioni passate” conclude il Direttivo.