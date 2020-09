Medicina legale Asl Biella, da oggi si trasferisce in via Caraccio: ecco le novità

Da oggi, mercoledì 23 settembre, la Medicina Legale dell’Asl Biella aprirà in via Caraccio 26. Sono state completate in questi giorni le attività per lo spostamento presso la nuova sede prescelta che ospiterà la segreteria e gli ambulatori, fino ai giorni scorsi ubicati in ospedale.

In via Don Sturzo 20/A continueranno ad essere svolte solo le attività delle commissioni mediche (patenti speciali, commissioni invalidi, ecc). Una scelta organizzativa, quella del trasferimento, volta a rendere più agevole il percorso di chi accede in questi servizi, anche in relazione alla necessità – in questo periodo – di non centralizzare tutte prestazioni all’interno dell’ospedale.

Gli orari di apertura della nuova sede della Medicina Legale in via Caraccio 26 a Biella sono i seguenti: per la Segreteria apertura sportelli lunedì, mercoledì e venerdì (feriali) dalle 9 alle 11. Per gli ambulatori apertura nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. Per richieste di informazioni relative al Servizio di Medicina Legale di Biella: telefonare allo 015-15159155 dal lunedì al venerdì (feriali) dalle 10.30 alle 12.