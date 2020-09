Dl Semplificazioni, Pichetto annuncia: “La Masserano-Ghemme inserita tra le opere urgenti”

"Il ministero delle Infrastrutture ha definito l'elenco dei cantieri da avviare con urgenza in attuazione del decreto Semplificazioni anche attraverso la nomina di commissari. Tra questi c'è la Pedemontana Masserano-Ghemme da 20 anni inserita nei piani regolatori dei Comuni interessati”.

A dichiararlo il senatore di Forza Italia Gilberto Pichetto che prosegue nel suo intervento: “Un'importante via di collegamento che, una volta realizzata, potrà consentire di rompere l'isolamento del Biellese. Questa Provincia, infatti, è sprovvista di un collegamento veloce con l'autostrada e non può più attendere. La griglia inviata ora a Palazzo Chigi è pronta per confluire in un Dpcm. La tempistica prevista è per metà ottobre con relativo parere delle Commissioni parlamentari. Nell'elenco delle opere predisposte dal ministero per 45 miliardi oltre alla Masserano Ghemme sono ricomprese molte grandi opere tra le quali il raddoppio della Genova-Ventimiglia, la Gronda di Genova e la ferrovia Alta Velocità Napoli-Bari”.

“Mi auguro – conclude - che, oltre alla Masserano Ghemme che è stata finanziata per ottanta milioni con un mio emendamento sette anni orsono e per 125 milioni con i Fondi Sviluppo Regionali quando ero assessore al bilancio in Regione Piemonte, come risulta da Rete Ferroviaria sia possibile mettere in sicurezza ed elettrificare la Biella-Novara, che insieme alla Masserano Ghemme consentirebbe finalmente di risolvere i cronici problemi di collegamento in quell'area".