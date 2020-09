Sport, Patelli (Lega): “Le società sportive potranno accedere a fondo per i test Covid 19 agli atleti”

“Sono veramente contenta a soddisfatta della risposta ricevuta oggi in Commissione Cultura, ricerca e Istruzione, che ha competenza anche sullo Sport, durante l’audizione dal Ministro per lo Sport Spadafora, in merito alla mia domanda, che segue la mia interrogazione, riguardo il pagamento dei test per accertare la presenza di Covid 19 negli atleti che si apprestano ad iniziare i vari campionati di categoria.

Il ministro ha infatti affermato che è stato creato, nei giorni scorsi, un fondo ad hoc per questa spesa ma anche per la sanificazione degli impianti sportivi e delle palestre. Spesa che, se sostenuta dalle società sportive, specie le Asd che sono l’ossatura dello sport nazionale, porterebbe al fallimento di molte altre società, specie quelle degli sport di squadra.

Il ministro Spadafora ha assicurato che entro i primi giorni di ottobre il fondo sarà reso attivo. Attendiamo quindi, ora, di vedere come e quando questo fondo sarà reso attivo e come le società sportive potranno accedervi”, ha dichiarato l’onorevole Cristina Patelli della Lega, membro della Commissione Cultura, Ricerca e Istruzione.