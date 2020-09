Pietro Micca, l’open day dell’accademia riscuote un ottimo successo FOTO

L’open day è una tecnica di promozione dei propri servizi sfruttata molto spesso per pubblicizzare le proprie offerte. Non sorprende allora l’idea dell’Accademia dello Sport Pietro Micca di Biella di tenere una ‘giornata aperta’ all’interno della propria sede durante il weekend appena passato. L’evento ha raccolto molti interessati e ha permesso a molte persone di avvicinarsi ad alcune discipline sportive come la scherma, la ginnastica ed il tiro con l’arco.

“C’è stato movimento continuo tutto il pomeriggio - ha commentato Ercole Passera, presidente di Pietro Micca - ho visto un forte interesse nei visitatori. La finalità dell’open day era quella di presentare le opportunità che l’Accademia dello Sport offre al pubblico e ci siamo riusciti pienamente. Eventi simili, inoltre, rafforzano i legami presenti fra chi compone la nostra grande famiglia lavorativa e sportiva”.

“Ogni sezione aveva una sua postazione informativa - ha dichiarato Giuseppe Lanza, vicepresidente di Pietro Micca - e qualcuno ha potuto anche fare delle dimostrazioni. Gli arcieri hanno riscosso un successo incredibile perchè c'era la possibilità di provare a scoccare qualche freccia agli interessati. Mi spiace che i visitatori non abbiano potuto cimentarsi in alcune discipline, come la scherma, ma è necessario rispettare le normative sanitarie presenti in questo momento”.

“L’evento - conclude Lanza - ci ha portato un buon numero di iscritti che aumenterà sicuramente nelle prossime settimane. Molte persone, infatti, hanno già prenotato le sessioni di prova di varie discipline che noi offriamo. Anche le altre sezioni di Accademia dello Sport hanno riscosso buon successo, come ad esempio Ippon -2 Karate. Infine, posso affermare che è sempre bello vedere quanto faccia piacere alla gente visitare la nostra struttura, siamo contenti del risultato ottenuto con l’open day”.