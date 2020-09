Bucino vince la Coppa del Presidente, ecco il programma del weekend al Golf Club Cavaglià

Due splendide giornate hanno incorniciato la Coppa del Presidente 2020, che ha visto in campo nel weekend sul percorso del Golf Club Cavaglià oltre 110 giocatori. L’annuale sfida su 36 buche (prima categoria medal, 2 a e 3 a Stableford), anche quest’anno sponsorizzata da Volvo Auto.var – Bi.var gruppo Nuova sa.car, è stata vinta dal giocatore di casa Simone Bucino che si è aggiudicato il trofeo con lo score lordo di 144 (75, 69, +8), grazie ad un bel recupero nella giornata finale (+1 sul par del campo con ben 4 birdie).

In prima categoria il 1° netto è andato ad Paolo Maza (con 139) che ha preceduto Gianni Massaglia (139) e Nicole Zanetti (139), leader alla fine del primo round. Grande equilibrio anche in 2° categoria dove ha conquistato il 1° netto Luigi Ruggiero con 71 punti (39, 32), seguito dal giovane Edoardo Arcuri di Arona (71) e Cinzia Codemo (70). Lady protagoniste in 3 a categoria dove ha prevalso Giulia Meggiorin con 73 (32, 41), davanti a Cristina Ferla (71) e Ilaria Gallardino (70). Oltre alla coppa i primi di categoria sono stati gratificati con un voucher per la finale della GolfItaliano Cup all'Acacya Golf Resort.

Al Gc Cavaglià per l’ultimo weekend di settembre ci attende un programma molto interessate con due circuiti molto ambiti e allo stesso temo inediti per il nostro circolo. Sabato si disputerà la ViviGolf Cup (18 buche, Stableford, 3 categorie) che ospiterà i vincitori di ogni categoria e il primo lordo alla finale nazionale del 23 ottobre al Golf Club La Margherita.

Domenica farà tappa il prestigioso Campionato Italiano Aci Golf giunto alla 29esima edizione che “regalerà” ai primi di ogni categoria un posto per la finale internazionale a Tenerife (con trattamento all inclusive e viaggio aereo). I premi sono riservati ai soci Aci.