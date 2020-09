Referendum 2020, ministra Azzolina: “Vittoria del SI? Intercetta volontà cittadini”

“Intanto un grazie di cuore a chi è andato a votare, nonostante le preoccupazioni legate all’emergenza. Il risultato di questo referendum è, prima di tutto, un successo di partecipazione. La vittoria del Sì intercetta la volontà dei cittadini e ci consegna una legge che finalmente restituisce normalità alla vita politica e istituzionale del Paese”.

Queste le parole della ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina apparse ieri sera in un post a commento della vittoria del SI al referendum costituzionale che prevede la diminuzione dei parlamentari da 945 a 600. Alla Camera dei Deputati verranno eletti in 400 (dagli attuali 630); al Senato, invece, si passerà da 315 a 200. “L’Italia – conclude Azzolina sul suo profilo Facebook - avrà un Parlamento più efficiente e in linea con gli altri Paesi europei”.