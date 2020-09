Referendum 2020, Fenoglio (FI) commenta la vittoria del SI: “Biellese rischierà di non essere rappresentanto”

“Non c’è dubbio che per il Biellese sia stata persa un’occasione per essere meglio rappresentato a favore dell’essere meno rappresentato”. Queste le prime parole del coordinatore provinciale di Forza Italia Alberto Fenoglio a seguito del risultato finale del referendum costituzionale che ha visto a livello nazionale la vittoria del SI con il 69,64% dei voti.

“Così nel prossimo turno elettorale, un'occasione per il centrodestra di governare, il Biellese rischierà di non essere rappresentato o al massimo scarsamente rappresentato - sottolinea Fenoglio - Peccato che trasversalmente sia passato il messaggio dell’antipolitica invece della buona politica che non significa difendere casta e privilegi. Ringrazio il Senatore Pichetto e l’Onorevole Pella e il coordinatore regionale Zangrillo che si sono spesi a favore della maggiore rappresentanza dei territori”.