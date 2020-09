Comunali 2020, terzo mandato per il sindaco Mantello: “Buona affluenza. Si riparte con entusiasmo”

Terzo mandato di fila per Gino Mantello che si conferma sindaco di Tavigliano con 508 voti (93,55%) su 565 aventi diritto (con un'affluenza pari al 65,55 per cento) e 7 seggi in consiglio comunale.

“Si tratta di un ottimo risultato: sono contento e pienamente soddisfatto – confida al telefono il primo cittadino – Rispetto alle passate tornate elettorali, molta gente ha raggiunto i seggi per esprimere il proprio voto e abbiamo ottenuto una buona affluenza. È la dimostrazione che forse qualcosa di buono l'abbiamo fatto. Ora si tornerà a rimboccarsi la maniche e ripartiremo da dove si è interrotto con lo stesso entusiasmo. Il nostro programma è vasto e spazia dalla sicurezza fino alle scuole ma continueremo a prestare attenzione e sostegno alle attività locali, messe a dura prova nei mesi dell'emergenza coronavirus”.

Battuto il giovane Marco Maria Stefano Bernardini dei Giovani Amministratori Piemontesi che ottiene 35 voti (6,45%) e 3 seggi. 14 le schede nulle, 8 quelle bianche. Nessuna è stata contestata.