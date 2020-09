Comunali 2020, Paganini è il nuovo sindaco di Ailoche: "Bilancio e servizio neve da affrontare subito"

Si è da poco concluso lo spoglio elettorale nel comune di Ailoche: Massimo Paganini è il nuovo sindaco del paese. Il successore di Massimo Langhi ha raccolto 116 voti (56,59%) su 208 aventi diritto (con un'affluenza pari al 76,19 per cento) e 7 seggi in consiglio comunale.

"Sono molto contento del risultato finale - dichiara Paganini - Sono orgoglioso che i cittadini abbiano premiato il sottoscritto che viene da un paese vicino. Forse la mia passata esperienza amministrativa può avere influito nella scelta finale. Prossimi obiettivi? Si partirà in fretta: entro il 15 novembre approveremo il bilancio per essere operativi il prossimo anno. E nell'immediato valuteremo il servizio sgombero neve e sale per affrontare un inverno tranquillo. Ringrazio i cittadini che hanno creduto in questa lista e i consiglieri comunali per il lavoro svolto in queste settimane di campagna elettorale".

2 le schede nulle, 1 bianca. Nessuna è stata contestata. Sconfitto lo sfidante Andrea Zignone di Insieme Si Può, con 89 voti raccolti (43,41%) e 3 seggi.