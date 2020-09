Comunali 2020, Chioda primo sindaco “in rosa” a Salussola: “Punteremo su turismo, scuola e rilancio attività locali”

Una giornata storica per il comune di Salussola che per la prima volta ci sarà un sindaco “in rosa” a guidare il paese: si tratta di Manuela Chioda in Simoncelli di Uniti per Salussola che ha raccolto 604 voti (52,84%) su 1192 aventi diritto (con un'affluenza pari al 70,99 per cento) e 7 seggi in consiglio comunale.

“Una bella responsabilità ma siamo molto preparati – ha commentato la neo sindaca – Al mio fianco c'è una squadra preparata che saprà darmi una mano. Una lista d'esperienza e piena di volti nuovi. Sarà un governo trasparente e punteremo su turismo, scuola e rilancio delle attività locali. Un grande ringraziamento per chi ci ha sostenuto. E il mio pensiero va anche al compianto Carlo Cabrio: siamo ancora legati alla sua figura”.

Visibilmente soddisfatto anche Valter Pozzo, per anni vicesindaco di Salussola e braccio destro di Cabrio: “Sicuramente è stata una campagna particolare visto la scomparsa del sindaco. Siamo contenti di questa vittoria. E come ho sempre fatto in tutti questi anni darò il mio appoggio totale al nuovo sindaco mettendomi a disposizione”. Esce sconfitta Simonetta Magnone di Salussola nel Terzo Millennio che ottiene 539 voti (47,16%) e 3 seggi in consiglio. 26 le schede nulle, 23 quelle bianche. Nessuna contestata.