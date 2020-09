“Etica e fine vita”: una discussione sull’eutanasia in videoconferenza

Mercoledì 23 settembre alle 21 sarà tenuta una videoconferenza, targata UCID, sul tema del suicidio assistito e delle questioni etiche che comporta. Il relatore sarà il dottor Carlo Peruselli, presidente della fondazione 3BI e personalità importante in campo medico. Interverranno nella discussione Gianluca Petrini, avvocato di Biella e Don Luca Bertarelli, ricercatore in teologia morale.

“L'attualità del tema, e la dolorosa realtà dei casi in cui si manifesta - si legge nel comunicato di UCID Biella - lo rendono meritevole di confronto e di riflessione su fondamentali valori e sulla umana necessità di comprensione, cui la nostra Associazione, come sempre attenta ai problemi sociali più vivi, vuol dare il suo contributo”.

Si può partecipare alla videoconferenza:

-via WEB su piattaforma Google Meet: https://meet.google.com/syq-bazi-eva

-via TELEFONO: + 39 02 3041 9714 - PIN: ??678 226 406#

Per partecipare via Google Meet si dovrà: cliccare sul link di partecipazione all'evento che vi reindirizzerà immediatamente sulla piattaforma per partecipare alla riunione. Dopodichè: 1) autorizzare Google Meet all'utilizzo di videocamera e microfono del vostro dispositivo (le richieste di autorizzazione compaiono in automatico sullo schermo) 2) autenticarsi scrivendo il proprio nome e cognome nell'apposita casella 3) cliccare sul bottone "Partecipa alla riunione". Sarà possibile accedere alla riunione 10 minuti prima dell'inizio dell’evento.

Per info: Tel Segreteria 011-8122083