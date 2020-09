A Graglia sapori bavaresi: ecco l’Oktoberfest

Sabato 26 settembre, dalle 20, inizierà la tradizionale festa tedesca dell’Oktoberfest anche a Graglia, in via del Canale 3. L’evento sarà caratterizzato dalla presenza di musica dal vivo, composta per lo più da canzoni bavaresi e canti piemontesi, e dalla presenza di un menù ‘a volontà’ composto da: würstel, birra alla spina, crauti, patatine e torta di mele e strudel.

Sarà obbligatorio il rispetto delle normative sanitarie vigenti e sarà obbligatorio anche effettuare la prenotazione. Per info e prenotazioni: Tel 339 803 0661 / 339 540 5600