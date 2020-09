Lavoro, Cirio: "Trovare un incentivo per le aziende che non licenziano"

"Non si può proibire per sempre alle aziende di licenziare. Ma bisogna trovare un modo per rendere conveniente non farlo". Così il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, a margine della cerimonia di inaugurazione della seconda edizione de Gli Stati generali del lavoro, ospitata presso il Castello del Valentino.

Il tema è caldo. Con la crisi Covid, infatti, il Governo aveva stoppato per legge qualunque tipo di fuoriuscita dal mondo del lavoro per tutelare i dipendenti. Ma adesso si deve scrutare l'orizzonte per cercare qualcosa di nuovo. "Dobbiamo essere veloci, studiare qualcosa subito - ha spiegato Cirio -. Il governo deve inventare un'iniziativa che possa premiare chi non licenzia, come prima faceva per le assunzioni. Bisogna dare alle aziende una convenienza reale e immediata".

Per farlo, lo stesso Cirio si mette a disposizione. "Il momento elettorale è finito, ora bisogna sedersi intorno a un tavolo e lavorare con concretezza".