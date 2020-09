Tutto Bach a Vigliano Biellese con l'organista Luca Scandali

Sabato 26 settembre, alle 21, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Vigliano Biellese, si terrà il concerto di Organalia In Tour con la partecipazione dell’organista Luca Scandali. Alla consolle dell’organo costruito da Dell’Orto&Lanzini nel 2007 il Maestro pesarese eseguirà musiche di Johann Sebastian Bach.

Il concerto verrà aperto dal Praeludium et Fuga in Do maggiore BWV 545 a cui farà seguito Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639. In questo appuntamento concertistico sarà presentato il cd ELECLA 20078 del marchio discografico Elegia Classics, secondo volume della serie dedicata ai Concerti italiani di Johann Sebastian Bach tratti da composizioni di Antonio Vivaldi e di Benedetto Marcello.

Il cd è stato registrato su questo organo il 28 e 29 aprile 2019 (sound engineer Roberto Chinellato). Ed è per questo motivo che il terzo brano della serata sarà il Concerto in Do maggiore BWV 594 (da A. Vivaldi, op. 7 n. 11). Il concerto proseguirà con le seguenti composizioni: Wer nur den lieben Gott läßt walten BWV 642, Praeludium et Fuga in La minore BWV 543 e Wenn wir in höchsten Nöten sein BWV 641.

La conclusione è affidata alla Toccata et Fuga in Re minore BWV 565. L’ingresso sarà, come di consueto, con libera offerta a partire dalle 20.30. Il pubblico potrà accedere seguendo le norme anti Covid 19 attualmente in vigore per l’ingresso nelle chiese. Il concerto viene realizzato grazie al sostegno esclusivo del comune di Vigliano Biellese.